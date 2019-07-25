Матвиенко рассказала, как проведёт свой отпуск

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась в беседе с журналистами своими планами относительно будущего отпуска. Спикер Совфеда намерена отдохнуть на море на одном из российских курортов.

— Буду отдыхать на просторах нашего Отечества, с удовольствием буду отдыхать на море, в горах. В отпуск очень хочу, мечтаю, особенно на море, — сказала Матвиенко.

Также она добавила, что предпочитает активный отдых — плавание. Этому занятию спикер Совфеда как правило уделяет по два-три часа в день.

Кроме того, Матвиенко рассказала, что на днях столкнулась со сложной ситуацией: её внучка спросила, не хочет ли она провести летние каникулы в Италии. По словам дипломата, ей было трудно объяснить ребёнку, почему она не может съездить в европейскую страну.

Напомним, Матвиенко находится в санкционных списках США и Евросоюза. Ей и ряду других государственных деятелей России запрещён въезд на территорию Штатов и ЕС.