СК показал, что творилось в квартире убитой активистки Елены Григорьевой

Следственный комитет России опубликовал серию фото из квартиры гражданской активистки Елены Григорьевой, чьё тело было найдено 21 июля во дворе перед её подъездом. Подозреваемый уже задержан — им оказался её 38-летний знакомый, с которым они часто распивали спиртные напитки. Изучив условия жизни погибшей, следствие пришло к выводу, что она вела "асоциальный образ жизни".
Обстановка в её жилище была соответствующая: квартира была захламлена и давно требовала ремонта. Кроме того, в комнате и на кухне остались следы посиделок компаний. Однако в день убийства Григорьева со своим знакомым проводила время на улице.
Главный вопрос — с кем теперь будет жить её кот, который также попал на кадры оперативной съёмки.
Елена Григорьева неоднократно участвовала в публичных мероприятиях, в том числе националистической направленности. В то же время она была замечена на антивоенных акциях и пикетах в поддержку ЛГБТ. Однако, согласно выводам следствия, её убийство произошло на бытовой почве.
Подозреваемым оказался 38-летний уроженец Киргизии. Он жестоко расправился с женщиной в ходе бытового конфликта. Мужчина задержан, с ним работают следователи.
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