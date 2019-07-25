На Урале девочка распорола ногу о сломанные качели, забытые коммунальщиками

Сейчас 11-летний ребёнок находится в больнице, однако скоро её отпустят домой для дальнейшей реабилитации.

В городе Каменск-Уральский Свердловской области 11-летняя девочка получила серьёзную травму ноги после катания на качелях, которые были давно сломаны. Об этом родственница юной жительницы рассказала Лайфу.

— Когда мы уже сходили в управляющую компанию и предупредили их о том, что у нас покалечился ребёнок. Они примерно через час замотали их сигнальной лентой и какими-то картонками закрыли, — рассказала Юлия М.

По словам женщины, чуть позже двое рабочих срезали ленту и засыпали всё песком будто ничего и не было. Управляющая компания настаивает на том, что в случившемся виноват сама девочка и родители, оставившие её без присмотра. На вопрос "почему качели несколько месяцев стояли сломанные и безо всяких предупреждающих знаков", в компании ответили, что просто забыли про них.

Ребёнок находится в больнице. Совсем недавно ей сняли швы и через пару дней могут выписать для дальнейшей реабилитации дома. Полиция отреагировала на случившееся только после того, как ситуацию стали обсуждать социальных сетях. Дело передано в местный Следственный комитет. Также своё расследование начала прокуратура.