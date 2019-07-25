Посаженный на цепь мальчик помог выбрать имя для своего новорождённого брата

В последнее время мальчик жил с отцом и мачехой и практически не видел свою родную мать, которая родила четвёртого ребёнка.

Десятилетний мальчик, которого в Белореченском районе Краснодарского края собственный отец посадил на цепь, выбрал имя для своего новорождённого брата. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщалось ранее, ребёнок жил с отцом и мачехой, с которой у него сложились неплохие отношения. Свою родную мать он долгое время не видел. Она имеет пятилетнюю дочь и трёхлетнего сына. Не так давно она родила четвёртого ребёнка.

Пострадавший от рук отца ребёнок спросил у родной мамы, как они назовут малыша. Женщина ответила, что хотела бы посоветоваться с ним, и спросила, какое имя ему нравится. Мальчик назвал имя Александр. Так совпало, что именно так новорождённого хотела назвать и сама женщина, но вместе с мужем они долгое время не могли определиться.

Как ранее писал Лайф, десятилетний Тихон пришёл с цепью на шее в продуктовый магазин, когда его отец и беременная мачеха отправились в перинатальный центр. Мальчик рассказал, что на цепь его периодически сажал папа, позднее утверждавший, что сын приковал себя сам. СКР возбудил против отца ребёнка уголовное дело, мужчину подозревают в незаконном лишении несовершеннолетнего свободы.