Задержанный за разбой сотрудник ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, что из похищенных 136 миллионов рублей получил лишь четыре миллиона. Об этом он заявил, отвечая на вопрос в Московском окружном военном суде.

Оболенский поясняет, что у него был выбор — брать или не брать деньги, он взял и "в этом виноват".

Ранее Лайф сообщал, что 2 июля в Москве были задержаны сотрудники российских спецслужб, причастные к хищению денег у частного предпринимателя. Позже пятеро были арестованы, ещё двое заключены под домашний арест.