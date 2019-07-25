Путин отменил ряд специальных экономических мер в отношении Турции

Москва частично возобновит действие соглашения с Анкарой об условиях взаимных поездок граждан.

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий некоторые специальные экономические меры в отношении Турецкой Республики.

В документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации, Путин дал поручение МИД РФ направить Анкаре уведомление о частичном возобновлении действия соглашения от 12 мая 2010 года об условиях взаимных поездок граждан двух государств.

Действие соглашения было приостановлено с января 2016 года в части, касающейся поездок в Россию граждан Турции — обладателей общегражданских заграничных паспортов. Действие документа распространялось на граждан Турции со служебными паспортами, которые совершают краткосрочные командировки.

Согласно новому указу, ограничения не будут касаться как граждан Турции со служебными паспортами, так и обладателей специальных паспортов независимо от целей их поездки в РФ, при условии, что в отношении российских граждан со служебными паспортами будет действовать принцип взаимности.