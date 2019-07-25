Samsung отчиталась о работе над ошибками в складном смартфоне Galaxy Fold

Спустя пару месяцев после неудачного старта рекламной кампании нового смартфона с гибким экраном Galaxy Fold компания Samsung отчиталась о работе над ошибками и рассказала, когда новинка появится в магазинах.

Корейская компания рассказала, что в новой версии устройства верхний слой дисплея Infinity Flex станет большего размера и будет прилегать вплотную к рамке. Таким образом, защитный слой начнёт восприниматься как неотъемлемая часть структуры дисплея, которую нельзя снимать. Напомним, что в предыдущей версии Galaxy Fold обсуждаемый компонент воспринимался как обычная защитная плёнка. Некоторые журналисты принялись её отклеивать, после чего экран перестал работать.

Также Samsung укрепила защитными крышками верхнюю и нижнюю части шарнира. Таким образом инженеры избавились от щелей, в которые могла попасть пыль. Ещё гибкий экран сделали надёжнее за счёт дополнительного слоя металла, который расположился под матрицей.

Теперь что касается старта продаж. Samsung не назвала точную дату, но заверила, что в розницу Galaxy Fold поступит уже в сентябре. Более конкретная информация появится ближе к выходу устройства на рынок.