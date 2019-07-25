Матвиенко рассказала, что мечтает сделать после ухода из Совфеда

Спикер призналась, что не водила машину с тех пор, как в 2011 году заняла нынешний пост.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что мечтает вновь сесть за руль.

— Я очень люблю водить, но, когда я стала председателем Совета Федерации и перешла в категорию охраняемого лица, перестала, к сожалению, сама водить автомобиль. Но мечтаю... Что обязательно вернусь к вождению автомобиля, — заявила Матвиенко.

Она отметила, что после избрания спикером Совфеда порывалась сесть за руль и даже пыталась "отбиться" от охраны. По словам Матвиенко, она представила эскорт, машину ГАИ впереди и пришла к выводу, что подобная картина была бы "ужасной и неправильной".

Председатель Совета Федерации рассказала и о планах на предстоящий отпуск. Матвиенко будет отдыхать "на просторах отечества".