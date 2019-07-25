Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря принять законы, необходимые для нацпроектов. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Ответственным за это назначен премьер России Дмитрий Медведев.
Также сообщается, что до 15 августа кабмин вместе с Центробанком и ФСБ должны сформулировать позицию по проектам законов, которые предусматривают регулирование цифровых активов и привлечение финансовых ресурсов. Ответственными за это назначены главы кабмина, Банка России и ФСБ Дмитрий Медведев, Эльвира Набиуллина и Александр Бортников.
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