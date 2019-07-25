Прокурор рассказала, где находится заказчик теракта в петербургском метро

Мухтаров был куратором боевиков в Алеппо. Сейчас он занимается пропагандой терроризма в Интернете.

Возможный заказчик теракта в петербургском метро в 2017 году находится в Сирии. Об этом заявила прокурор Надежда Тихонова на выездном заседании Московского окружного военного суда, сообщает ТАСС.

— Возможный заказчик преступления Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах, в настоящее время находится на территории Сирии в городе Идлиб, — говорится в сообщении.

По словам прокурора, Мухтаров был куратором учебного центра боевиков в Алеппо. Также известно, что он занимается пропагандой террористической деятельности в Интернете, в том числе в социальных сетях.

Напомним, в 2017 году на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" петербургского метро произошёл взрыв, в результате которого погибло 15 человек и сам террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Ещё один готовившийся взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить.