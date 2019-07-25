Депутат придумал, как уберечь пассажиров от "спящих" таксистов

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Фото © Pixabay

Количество аварий с участием такси увеличилось на 35% в период с 2015 по 2017 год.

В МВД и Министерство транспорта поступило предложение обязать агрегаторов такси сообщать клиентам, сколько времени работал водитель до момента поступления заказа. С соответствующей инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает News.ru.

По мнению парламентария, данная мера поможет снизить аварийность на дорогах.

Ввиду того, что подавляющее количество вызовов такси происходит путём заказа через специализированное приложение, клиент обязан знать о том, сколько часов его водитель находится за рулём, — отметил Петров.

В случае заказа такси по телефону, предполагается, что оператор сообщит клиенту нужную информацию.

Согласно недавнему исследованию аналитического центра при Правительстве РФ, число ДТП с участием такси в 2015-2017 годах выросло на 35% — с 2,1 тыс. до 2,9 тыс.

Ранее Лайф рассказал, как водители такси работают после судимости.

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