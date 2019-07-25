Депутат придумал, как уберечь пассажиров от "спящих" таксистов

В МВД и Министерство транспорта поступило предложение обязать агрегаторов такси сообщать клиентам, сколько времени работал водитель до момента поступления заказа. С соответствующей инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает News.ru.
По мнению парламентария, данная мера поможет снизить аварийность на дорогах.
— Ввиду того, что подавляющее количество вызовов такси происходит путём заказа через специализированное приложение, клиент обязан знать о том, сколько часов его водитель находится за рулём, — отметил Петров.
В случае заказа такси по телефону, предполагается, что оператор сообщит клиенту нужную информацию.
Согласно недавнему исследованию аналитического центра при Правительстве РФ, число ДТП с участием такси в 2015-2017 годах выросло на 35% — с 2,1 тыс. до 2,9 тыс.
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