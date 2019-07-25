В Брюсселе неизвестные напали на автомобиль польского евродепутата

5

Фото © Flickr / edward stojakovic

Кемпа, на глазах которой всё происходило, оценила случившееся как не связанное с политикой хулиганство.

В Брюсселе неизвестные напали на автомобиль и водителя депутата Европарламента от польской правящей партии "Закон и справедливость" Беаты Кемпы. Инцидент произошёл утром в четверг, сообщает TVN24.

Политик рассказала, что стала очевидцем случившегося, когда вышла к машине из отеля. По словам Кемпы, на водителя напало несколько мужчин.

Депутат поспешила вернуться в здание и попросила сотрудников гостиницы вызвать полицию, однако нападавшие скрылись до приезда правоохранителей.

Сама Кемпа оценила случившееся как хулиганство, не связанное с политикой.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×