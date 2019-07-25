В Брюсселе неизвестные напали на автомобиль польского евродепутата

Кемпа, на глазах которой всё происходило, оценила случившееся как не связанное с политикой хулиганство.

В Брюсселе неизвестные напали на автомобиль и водителя депутата Европарламента от польской правящей партии "Закон и справедливость" Беаты Кемпы. Инцидент произошёл утром в четверг, сообщает TVN24.

Политик рассказала, что стала очевидцем случившегося, когда вышла к машине из отеля. По словам Кемпы, на водителя напало несколько мужчин.

.@BeataKempa_KPRM zabrała głos po napaści. "Widać, że nie jest tu bezpiecznie. Nawet w biały dzień są takie ataki"#wiemlepiejhttps://t.co/tXZlS1X6ix pic.twitter.com/DYjeUs1Bmn — Telewizja Republika (@RepublikaTV) July 25, 2019

Депутат поспешила вернуться в здание и попросила сотрудников гостиницы вызвать полицию, однако нападавшие скрылись до приезда правоохранителей.

Сама Кемпа оценила случившееся как хулиганство, не связанное с политикой.