Косачёв: Зеленский должен обосновать позицию по задержанию российского танкера

По мнению сенатора, наступил "час истины", когда Зеленский должен отреагировать на мировые события и таким образом пояснить, стремится ли Украина к миру или продолжает "бряцать оружием".

Президент Украины Владимир Зеленский должен разъяснить свою позицию относительно задержания российского танкера спецслужбами Незалежной. Такое мнение на своей официальной странице в "Фейсбуке" выразил председатель Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

По его мнению, существуют два варианта объяснения инцидента с танкером NEYMA, задержанным СБУ в порту Измаил в Одесской области. Первый предполагает, что сотрудники Службы безопасности Украины действовали с санкции президента страны.

— И тогда Владимир Зеленский де-факто продолжает провокацию, учинённую его предшественником Порошенко в интересах собственной избирательной кампании, — сказал Косачёв.

При этом дипломат добавил, что при данном раскладе инцидент плохо скажется как на Украине, так и на её отношениях с Россией, а также на всех тех людях, "которые так ожидали от Зеленского новой политики".

Второй вариант развития событий в Керченском проливе предполагает, что СБУ действовала самостоятельно, в обход президента, пытаясь втянуть Зеленского в "заскорузлую провокацию".

— Что не менее плохо, потому что тогда Зеленский — всего лишь инструмент в руках украинских силовиков предыдущего разлива. Что опять же прискорбно и для Украины, и для отношений с Россией, — заключил он.

Как писал Лайф, Cлужба безопасности Украины заявила о задержании российского танкера NEYMA. В Киеве утверждают, что судно осенью 2018 года якобы блокировало украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. На борту танкера прошли обыски, был допрошен экипаж, изъяты документы. На опубликованных СБУ кадрах видно, что с командой корабля украинцы общались на русском языке.

Российская сторона уже отреагировала на инцидент. Так, в Госдуме пообещали ответить на задержание танкера, а в МИД РФ предупредили Украину о последствиях происшествия.