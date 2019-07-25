В Перми ребёнок порвал сухожилие, гуляя по новому пешеходному фонтану

В Перми десятилетний мальчик поранил ногу из-за скользких решёток нового светомузыкального пешеходного фонтана в центре города. Об этом мать пострадавшего Галина В. рассказала Лайфу.

— Наложили швы и сделали перевязку. Это была рваная рана, порвано сухожилие на одном пальце, практически до кости. Ноготь бы содран полностью, — рассказала Галина.

По словам женщины, теперь ребёнок каждый день должен ходить на перевязки. Пришлось купить ему костыли.

Это не первый случай, когда дети получают сильные рваные раны на новом фонтане. Одному мальчику пришлось делать операцию под наркозом, другому — зашивать открытую рану. Родители считают, что при строительстве фонтана не были соблюдены нормативы.

По мнению местного депутата Надежды Агишевой, проектировщик фонтана должен был учесть все нюансы безопасности, в том числе сделать распылительную поверхность нескользящей. Согласно порталу госзакупок, на полную реконструкцию территории и строительство фонтана администрация объявляла аукцион на 99,9 миллиона рублей.

В свою очередь главный инженер МКУ "Пермблагоустройство" Матвей Чувашов заявил, что проект фонтана прошёл экспертизу качества, в том числе с точки зрения безопасности. Заключение было получено — объект выполнен согласно всем нормам, которые относятся к таким сооружениям.

— Но мы столкнулись с тем, что горожане хотят максимально оказаться внутри фонтана, пытаются заглянуть под решётки. Конечно, по фонтану можно ходить, но лучше это делать всё-таки в обуви, так как в конструкции фонтана есть металлические элементы, — отметил он в разговоре с Лайфом.

По его словам, там, где это возможно, конструкции будут подвергнуты поверхностной обработке, чтобы максимально сгладить острые углы.