Москалькова обратилась к омбудсмену Украины после задержания российского танкера

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Омбудсмены России Татьяна Москалькова и Украины Людмила Денисова. Фото © Ombudsmanrf.org

Людмила Денисова обещала в ближайшее время выяснить в СБУ обстоятельства задержания российского танкера и его экипажа.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова связалась по телефону со своей украинской коллегой, уполномоченным Верховной рады Украины Людмилой Денисовой, по поводу задержания украинскими спецслужбами российского танкера. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе российского омбудсмена. Москалькова попросила установить все обстоятельства задержания россиян на борту судна.

Татьяна Москалькова просила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, оказывается ли морякам консульская поддержка, не нарушаются ли их права и получают ли они необходимые продукты питания и питьевую воду, не нуждается ли кто-либо из членов экипажа в медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Омбудсмены договорились продолжить гуманитарный диалог и, несмотря на данное происшествие, продолжать работу согласно прежним договорённостям.

Как писал Лайф, СБУ сообщила о задержании российского танкера в одном из портов в Одесской области. Позднее на борту судна были проведены обыски, экипаж корабля допросили, а документы изъяли. В СБУ утверждают, что танкер NEYMA осенью 2018 года якобы блокировал украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Украинцы будут находиться под арестом до конца октября.

Автор:
ОГ
Ольга Годуненко
Соавторы:
Алексей  Гладких
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