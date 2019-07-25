Москалькова обратилась к омбудсмену Украины после задержания российского танкера

Людмила Денисова обещала в ближайшее время выяснить в СБУ обстоятельства задержания российского танкера и его экипажа.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова связалась по телефону со своей украинской коллегой, уполномоченным Верховной рады Украины Людмилой Денисовой, по поводу задержания украинскими спецслужбами российского танкера. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе российского омбудсмена. Москалькова попросила установить все обстоятельства задержания россиян на борту судна.

— Татьяна Москалькова просила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, оказывается ли морякам консульская поддержка, не нарушаются ли их права и получают ли они необходимые продукты питания и питьевую воду, не нуждается ли кто-либо из членов экипажа в медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Омбудсмены договорились продолжить гуманитарный диалог и, несмотря на данное происшествие, продолжать работу согласно прежним договорённостям.

Как писал Лайф, СБУ сообщила о задержании российского танкера в одном из портов в Одесской области. Позднее на борту судна были проведены обыски, экипаж корабля допросили, а документы изъяли. В СБУ утверждают, что танкер NEYMA осенью 2018 года якобы блокировал украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Украинцы будут находиться под арестом до конца октября.