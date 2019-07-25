В Смоленской области двух школьниц убило током от оборвавшегося в грозу кабеля

Две несовершеннолетние девочки погибли от удара током в результате обрыва линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Смоленской области.

Инцидент произошёл в четверг, 25 июля, в деревне Княжино Новодугинского района. Согласно предварительной информации следствия, во время непогоды оборвавшийся кабель упал на одну из девочек, другой ребёнок задел провод ногой. Удар оказался для девочек 10 и 14 лет смертельным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

На место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Смоленской области Анатолий Уханов.