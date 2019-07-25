В Генпрокуратуре РФ рассказали подробности о расследовании "третьего дела ЮКОСа"

Как пояснил представитель надзорного ведомства, похищенные Ходорковским денежные средства были выведены за рубеж — в США, Великобританию, Ирландию и другие страны.

Генеральная прокуратура России продолжает расследование в рамках "третьего дела ЮКОСа" о хищениях акций компании и отмывании полученных от их продажи денег. Выступая на официальном интернет-канале ведомства "Эфир", официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной раскрыл некоторые подробности проходящего следствия. В частности, он сообщил, что данное дело было соединено с другим уголовным делом в отношении бывшего владельца компании, беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Согласно материалам дела, бывшие владельцы, руководители и работники ЮКОСа, в том числе и Михаил Ходорковский, обвиняются в хищении более чем шести миллиардов долларов у государства в период с 1995 по 2003 год.

Куренной напомнил, что по "второму делу ЮКОСа" Ходорковский и совладелец данной компании Платон Лебедев уже были осуждены. Однако после этого компании, на которые были оформлены акции, начали разбирательства в зарубежных судах. Они потребовали взыскать с России более 120 миллиардов долларов.

— Похищенные и отмытые средства аккумулированы Ходорковским и членами возглавляемой им организованной группы за рубежом, в том числе в США, Великобритании, Ирландии и других государствах, — пояснил Куренной.

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что российское ведомство неоднократно направляло запросы, в которых просило предоставить сведения о движении этих средств и наложить на них арест. Однако все обращения прокуроров остались без удовлетворения или даже без ответа.

— Истцы также всяческим образом уклоняются от исполнения требований суда Нидерландов раскрыть эту информацию, — заявил Куренной.

Как добавил Александр Куренной, в настоящий момент нельзя однозначно сказать, когда это имущество арестуют и расследование завершится. Хотя работа по данному направлению продолжается.

Как уже сообщал Лайф, Михаил Ходорковский практически сразу после своего освобождения в конце 2013 года получил в Швейцарии вид на жительство. В итоге Ходорковский обосновался в кантоне Санкт-Галлен, на востоке страны. Экс-олигарх купил там дом стоимостью 2,2 млн евро. По данным некоторых СМИ, в общей сложности Михаил Ходорковский и его партнёры по ЮКОСу вывели за границу 51 миллиард долларов.