Саратовский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с украденными у матери детьми

Татьяна Загородняя в беседе с Лайфом выразила сожаление из-за такого издевательства над детьми их собственными родителями.

Уполномоченная по правам ребёнка Саратовской области Татьяна Загородняя взяла на контроль ситуацию с кражей детей бывшим супругом у жительницы Ртищева. Об этом омбудсмен рассказала Лайфу.

— На следующей неделе я встречаюсь с главным судебным приставом по Саратовской области, и уже дальше мы начинаем долгую дорогу в дюнах. Ну, надеюсь, она не будет очень долгой, — сказала она.

Загородняя, в частности, выразила сожаление из-за такого издевательства над детьми их собственными родителями.

Ранее жительница Ртищева Белла Авдалян заявила Лайфу, что её бывший муж Артур Шавоян выкрал детей и угрожал ей, что она с ними не увидится, если не вернётся к нему.