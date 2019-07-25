Двое малышей насмерть отравились угарным газом в Ульяновской области

Ранее семья погибших состояла на учёте как находящаяся в социально опасном положении.

В Ульяновской области во время пожара погибли двое детей: мальчик трёх лет и годовалая девочка. Трагедия произошла в одной из квартир посёлка Карсун. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным МЧС, во время пожара дети находились в квартире одни. В качестве предварительной причины смерти называется отравление продуктами горения. Также отмечается, что семья, в которой воспитывались погибшие, была неполной и ранее состояла на учёте как находящаяся в социально опасном положении.

Ранее 22 июля в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар, также унёсший детские жизни. В результате трагедии погибли четверо детей.