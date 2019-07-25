В ГД внесли проект об отдельных камерах в СИЗО для беременных и женщин с детьми

Документ может поспособствовать улучшению условий, в которых содержатся матери и беременные, находящиеся в местах содержания под стражей.

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил проект закона об отдельных камерах в следственных изоляторах для беременных и матерей с детьми до трёх лет. Документ он внёс на рассмотрение Госдумы.

— Законопроектом устанавливается, что беременные женщины и женщины, имеющие при себе малолетних детей (до трёх лет), должны содержаться отдельно от остальных женщин, — приводит ТАСС цитату из пояснительной записки к документу.

В ней отмечается, что схожие положения отражены в приказе Министерства юстиции от 14 октября 2005 года об утверждении правил внутреннего распорядка СИЗО, но на практике норма нередко нарушается, особенно в отношении женщин, которые ожидают прибавления.

Кутепов также предлагает установить норму санитарной площади. По его мнению, на каждого малолетнего ребёнка, находящегося в СИЗО вместе с матерью, должно быть выделено не менее четырёх квадратных метров.

Сенатор считает, что принятие законопроекта поспособствует улучшению условий, в которых содержатся женщины с детьми и беременные, находящиеся в местах содержания под стражей.

Напомним, осенью 2018 года для заключённых в колониях и СИЗО беременных женщин был изменён рацион питания.