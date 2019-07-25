Протоиерей Смирнов госпитализирован

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован. Он пояснил, что его жизни ничего не угрожает.

— Я не скажу, что у меня тяжёлое состояние. Но это ещё и не нормальное состояние, однако жизни уже ничего не угрожает. Информация об инсульте не совсем соответствует действительности, так как врачи ещё уточняют диагноз, — цитирует священнослужителя агентство городских новостей "Москва".

Отметим, протоиерей Димитрий Смирнов ранее отмечался резкими и неоднозначными комментариями на различные общественно-политические события. Например, в марте он выразил мнение, что к 2050 году большую часть населения России будут составлять мусульмане, поскольку у них семьи почти всегда многодетные. А в июле он заявил на радио "Радонеж", что женщины в большинстве "слабее умом мужчин". Его мнение впоследствии прокомментировали в РПЦ.