Дана Борисова — о запрете на въезд на Украину: Я сама спровоцировала

По словам телеведущей, ей очень нравится Киев — там она участвовала в различных проектах.

Российская телеведущая Дана Борисова в комментарии Лайфу заявила, что для неё не стал неожиданностью запрет на въезд на территорию Украины.

— Для меня это не стало неожиданностью. Конечно, я спровоцировала сама, поскольку наврала, что в Крыму не была, а это первый вопрос, который они задают, — сказала Борисова.

По словам телеведущей, ей очень нравится украинская столица — в Киеве она снималась в различных проектах, там живут её друзья.

— А в Крыму я была неоднократно, более того, сейчас еду в круиз по Крыму, к аэропорту подъезжаю. У меня мама там живёт, в Крыму, — уточнила звезда.

Борисова подчеркнула, что и без запрета не стала бы въезжать на территорию Украины в ближайшее время — "слишком это экстрим большой".

— Лечу в Сочи, а оттуда в круиз по Крыму. Ну конечно потому, что Крым наш! Естественно, это уже всем известно. Ну а что мне расстраиваться? Я вообще ни капли не расстраиваюсь. Хорошо, что это вскрылось, когда я уже в России оказалась, я очень рисковала, — подытожила телеведущая.

Ранее Борисова заявила Лайфу, что солгала украинским пограничникам, сказав, что не посещала Крым после 2014 года. Визит телеведущей возмутил украинских националистов. Сегодня стало известно, что Борисовой запретили посещать Украину в ближайшие три года.