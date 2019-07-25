Умер один из старейших артистов Малого театра Анатолий Торопов

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Фото © Юрий Самолыго / ИТАР-ТАСС

В Москве на 92-м году жизни скончался народный артист России Анатолий Торопов. Он был одним из старейших артистов Малого театра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу театра.

Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича, — говорится в сообщении.

О месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Торопов сыграл в таких фильмах, как "Северная повесть", "Угрюм-река", "Хождение по мукам" и "Приваловские миллионы", а также имел несколько десятков ролей в театре.

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