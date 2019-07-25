Российские моряки с задержанного на Украине судна возвращаются домой

Сам танкер признали "вещественным доказательством", готовится ходатайство о его аресте.

Моряки задержанного в Измаиле российского танкера NEYMA возвращаются домой. Об этом Лайфу сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. По имеющейся информации, члены экипажа попадут на родину через территорию Молдавии. Информация об их состоянии, а также другие детали уточняются.

К слову, само судно, по имеющейся информации, пока останется в Измаиле. Украинские спецслужбы уже провели обыски на его борту. Сообщалось, что танкер признали "вещественным доказательством", готовится ходатайство о его аресте.

Ранее в четверг СБУ сообщила о задержании российского танкера в одном из портов в Одесской области. Украинская сторона утверждает, что именно этот танкер осенью 2018 года якобы блокировал их военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе.