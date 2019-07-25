Барецкий пригласил Микки Рурка сняться в "Брате-3" за 19 млн рублей

Голливудский актёр Микки Рурк может исполнить роль криминального авторитета в киноленте российского продюсера Стаса Барецкого "Брат-3". Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Барецкого, известный американский актёр уже обсудил детали съёмок, заявил о желаемой сумме гонорара и в скором времени будет готов приступить к работе над фильмом.

— Он [Микки Рурк. — Прим. Лайфа] дал согласие на роль, правда, потребовал гонорар в 300 тысяч долларов. Я думал, что будет больше. Уже связался с инвесторами, обещали оплатить — для них это сущие копейки! — сказал продюсер.

Также Барецкий приоткрыл завесу тайны над ролью, которую должен исполнить звезда фильма "Рестлер". Согласно предварительной информации, Рурк сыграет русского бандита, который "крышует" игровое заведение.

Напомним, что ранее Барецкий рассказывал, что киллера в фильме сыграет Никита Джигурда, песню напишет Сергей Шнуров. Главную роль обещали Кириллу Руки-Базуки.

При этом отец Сергея Бодрова посоветовал Барецкому не заниматься этим. Идею съёмок фильма осудил и "старший брат" — Виктор Сухоруков.