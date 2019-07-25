На Порошенко напали в Киеве после допроса в ГБР — видео

В ГБР бывший президент был на допросе по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".

На экс-президента Украины Петра Порошенко было совершено нападение после того, как он вышел из Государственного бюро расследований (ГБР), где проходил допрос. Видео с атакой появилось в соцсетях.

Порошенко пытались атаковать, когда он садился в автомобиль. Один из нападавших прыгнул на капот машины. Охрана экс-президента сработала оперативно и оттеснила нападавших, одному из которых распылили в лицо слезоточивый газ.

В ГБР Порошенко допрашивали по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".