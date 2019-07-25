В Латвии семь человек пострадали в результате погони со стрельбой — видео

Подозреваемый находился в розыске, так как был приговорён к двум годам лишения свободы за кражи авто.

В Латвии семь человек пострадали в результате погони со стрельбой за нарушителем, которая произошла вечером 24 июля. Среди них сам мужчина, убегавший от стражей порядка, четверо полицейских и женщина с ребёнком, сообщил в ходе пресс-брифинга глава Управления криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов.

Как уточняется, водитель чёрного автомобиля Audi A6 не выполнил требования полицейских остановиться и продолжил движение. Стражи порядка поехали за ним, позднее к ним присоединилось подкрепление. Практически на выезде из Риги правоохранители пытались заблокировать дорогу, однако мужчина протаранил заграждение и продолжил движение в сторону города Огре.

К тому моменту дорога была заблокирована. Водитель протаранил экипаж полиции и повредил несколько машин. Правоохранителям пришлось применить оружие — в сторону авто нарушителя они произвели не менее 15 выстрелов. После этого транспортное средство врезалось в полицейского на мотоцикле, страж порядка был госпитализирован, ему провели две операции.

Подозреваемый был ранен в лоб и в ногу, его состояние оценивается как стабильное. В больнице мужчина находится под охраной полиции. Выяснилось, что он находился в розыске, так как уклонялся от выполнения решения суда — за кражи автомобилей его приговорили к двум годам лишения свободы. При проверке в Audi были найдены антирадарные устройства и глушитель сигнала GPS.

По факту случившегося начат уголовный процесс и служебная проверка, в ходе которой будет установлена обоснованность применения полицейскими огнестрельного оружия.