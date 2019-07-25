"Впечатление неплохое". В СПЧ оценили губернаторскую кампанию в Петербурге

В городе сформировалась мощная коалиция общественных сил, которая осуществляет постоянный мониторинг подготовки к выборам.

У Совета по правам человека при Президенте РФ сложилось "неплохое впечатление" от губернаторской кампании в Санкт-Петербурге. Об этом заявил член СПЧ Александр Брод на пресс-конференции, посвящённой выборам главы региона и общественному контролю.

— В целом впечатление от губернаторских выборов у нас неплохое. Они проходят в рамках действующего законодательства, — прокомментировал правозащитник.

По словам Брода, за избирательным процессом в Петербурге следят и международные эксперты. Например, на прошлой неделе штабы кандидатов посещали эксперты и наблюдатели из Венгрии, Эстонии и Финляндии.

Наблюдение за ходом избирательной кампании будет продолжаться и в день голосования. 8 сентября большое количество наблюдателей ожидается на избирательных участках не только в самом Петербурге, но и в Ленинградской и Псковской областях — их откроют специально для дачников.

— Надеюсь, что серьёзных проблем на выборах губернатора выявлено не будет, — добавил эксперт.

Напомним, что выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. В качестве кандидатов горизбирком зарегистрировал Михаила Амосова, Владимира Бортко, Надежду Тихонову, а также врио губернатора Северной столицы Александра Беглова. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца.

Согласно опросу ВЦИОМ, 55% жителей Санкт-Петербурга отдали бы свои голоса врио главы Северной столицы Александру Беглову.