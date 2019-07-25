В Сибири уволили директора школы с безупречной 40-летней репутацией

В поддержку педагога даже создали ютуб-канал, куда родители и ученики выкладывают видео с просьбами вернуть ей работу.

В селе Моховом Новосибирской области уволена директор школы, не имевшая никаких нареканий за 41 год работы в образовательном учреждении. Родители и ученики требуют отменить это решение и вернуть Гульзифе Чужаевой её работу. Об этом Лайфу рассказала мама одного из школьников.

— В этой школе никогда не было коррупции, именно поэтому все деньги уходили на нужды детей и их всегда хватало. Все мечтают, чтобы были места в этой школе, — рассказала женщина.

Родители задаются вопросом "Где ещё можно найти такую школу?". В поддержку директора даже создали ютуб-канал, где стали выкладывать видео с просьбами вернуть Чужаеву. Гульзифа Кутайбергеновна пыталась узнать причины увольнения и о результатах рассказала в беседе с Лайфом.

— 24 июля приезжал в Чановский район заместитель министра образования Новосибирской области и пригласил на беседу. Она начала убеждать меня в том, что губернатор и начальник управления образования приняли правильное решение и мне нужно пройти конкурс на вакантную должность директора, — сказала педагог.

По словам женщины, 30 июня у неё истекал контракт, а 26-го она получила уведомление об увольнении на почту. Чужаева не сомневается, что конкурс устроен для того, чтобы отправить её на пенсию. По слухам, на её место метит жена начальника отдела ЖКХ и строительства в администрации, которая только несколько лет проработала воспитательницей.

Председатель совета родителей Ольга Леонидовна рассказала, что о причинах, по которым с Гульзифой Чужаевой не стали продлевать контракт, пока ничего не известно, а администрация района даже не пытается выйти на связь и поговорить о сложившейся ситуации.