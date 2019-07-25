Автору видео, где Зеленского "сбивает" грузовик, грозит до 5 лет тюрьмы

В штабе Зеленского отметили, что судьба человека, стоящего за созданием ролика, "будет несладкой".

Национальная полиция Украины установила личность автора видео, в котором действующего президента Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик. Об этом сообщается на странице команды лидера Незалежной в социальной сети Facebook.

В связи с созданием ролика было открыто уголовное дело по статье 346 "Угроза или насилие в отношении государственного либо общественного деятеля".

При этом старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Нацполиции Украины собрал необходимые данные для того, чтобы выдвинуть официальные обвинения предполагаемому автору видео.

— Судьба автора будет несладкой — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, — говорится в сообщении команды Зеленского.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что штаб Порошенко опубликовал видео, где его "сбивает" фура. Охрану Зеленского после этого решили усилить. При этом первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что данный поступок показывает невменяемость состояния штаба его конкурента Петра Порошенко.