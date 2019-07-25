Эмир Дубая и сбежавшая принцесса Хайя официально сообщили о разводе

В рамках бракоразводного процесса, который будет рассматриваться в Лондоне, суд должен будет решить, с кем из родителей останутся дети.

Эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и принцесса Иордании Хайя бинт аль-Хусейн официально заявили о разводе. Как сообщает портал News.ru, в конце июля в лондонском суде должны пройти первые слушания по бракоразводному процессу. Соответствующее заявление о расторжении брака уже находится в суде.

— Эти разбирательства будут касаться дальнейшей судьбы детей и их благополучия, а не развода и раздела финансов, — говорится в документе.

Отмечается, что интересы сбежавшей принцессы будет защищать адвокат Фиона Шеклтон. Она известна благодаря участию в бракоразводном процессе принцессы Дианы и принца Чарльза. Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум в свою очередь нанял юриста Элен Уорд, которая помогала певице Мадонне при разводе с её уже бывшим супругом, режиссёром Гаем Ричи.

Как сообщал Лайф, летом текущего года принцесса Хайя аль-Хусейн тайно сбежала от своего супруга в британскую столицу и попросила там убежища. Изначально сообщалось, что принцесса взяла с собой около 40 миллионов долларов и двух общих с Эмиром детей — 11-летнюю дочь Аль-Джалилу и 7-летнего сына Зайеда. После исчезновения жены Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум подал в суд на сбежавшую супругу.

Отметим, дочь покойного короля Иордании Хусейна ибн Талала и сестра нынешнего короля Абдаллы II, 45-летняя принцесса Хайя вышла замуж за эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума в 2004 году. Она стала шестой и младшей женой шейха, которому в настоящий момент 69 лет. Кстати, Эмир является отцом двадцати трёх детей от своих шести жён.