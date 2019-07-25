В Подмосковье мужчина зарезал девушку прямо на детской площадке

Подозреваемый вышел из белого автомобиля, нанёс ранение, после чего скрылся на той же машине.

В подмосковном Раменском мужчина зарезал 27-летнюю девушку прямо на детской площадке во дворе многоэтажки.

— 25 июля 2019 года во дворе дома в городе Раменское в ходе ссоры мужчина нанёс женщине ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Она уточнила, что пострадавшая скончалась от полученного ранения.

Как рассказали Лайфу очевидцы трагедии, нападавший вышел из автомобиля белого цвета, расправился со своей жертвой, после чего скрылся на той же машине в неизвестном направлении.

На месте убийства работают следователи. Они устанавливают личность подозреваемого и проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на его задержание.