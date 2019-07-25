Президент Туниса мог скончаться от пищевого отравления

Эс-Себси возглавлял республику с 2014 года. В последние месяцы он был частым пациентом больниц.

Причиной смерти президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси, скончавшегося в возрасте 92 лет, могло стать пищевое отравление. Об этом сообщает телеканал Nessma TV со ссылкой на сына умершего Хафеза.

По словам мужчины, его отца госпитализировали с острым недомоганием, которое могло быть вызвано отравлением. Похороны Эс-Себси пройдут в субботу. В стране объявлен семидневный траур

ЭС-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года. В последние месяцы он неоднократно был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.