В Крыму предупредили о мошенниках, продающих билеты на День ВМФ

Объявления о продаже билетов на День ВМФ носят все признаки мошеннических действий, так как пригласительные распространяются бесплатно, сообщила пресс-служба Правительства Севастополя.

— Пригласительные билеты на День ВМФ выдаются Черноморским флотом бесплатно по поступившим заявкам учреждений, организаций и трудовых коллективов, — рассказали в пресс-центре.

В правительстве города отметили, что покупка билетов с рук не даёт гарантий прохода на центральную, гостевую или VIP-трибуну.

Масштабное празднование Дня Военно-морского флота пройдёт в Севастополе 28 июля, для жителей и гостей города подготовили специальную программу.