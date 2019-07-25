Михаил Ширвиндт подал на развод

У пары есть единственная дочь Александра, которой в этом году исполнилось 33 года.

Известный телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал иск о расторжении брака со своей второй супругой Татьяной Морозовой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Пресненский районный суд Москвы.

— Иск был зарегистрирован мировым судебным участком № 418 17 июля, досудебная беседа по нему назначена на 1 августа, — заявила представитель пресс-службы суда Лела Кокая.

При этом данное дело, равно как и подобные иски, будет рассматриваться в закрытом режиме.

60-летний Михаил Ширвиндт, сын знаменитого художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта, долгое время вёл такие телепередачи, как "Дог-шоу "Я и моя собака" и "Хочу знать". В последнее время он ведёт собственный канал на "Ютубе", где выпускает проект "Съедобное-несъедобное". Там Ширвиндт рассказывает о путешествиях и кухне народов мира.