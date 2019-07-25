Дольщица с сыном-инвалидом переехала в палатку, требуя начала строительства ЖК

Застройщик обещал сдать квартиру три-четыре года назад, но ещё даже не начал строительство.

Жительница Казани Алия Дубинкина вынуждена ночевать в палатке вместе с ребёнком-инвалидом, чтобы добиться начала строительства ЖК, в котором она выплачивает ипотеку за квартиру. Об этом женщина рассказала Лайфу.

— У меня была мать. Когда она умерла, её квартира перешла по наследству нам, четырём собственникам: мне, моему сыну, моей сестре и её ребенку. Мы с сестрой добровольно-принудительно захотели разъехаться, — рассказала женщина.

Алия обратилась в Администрацию Приволжского района Казани, но там выяснилось, что на собственное жильё могут рассчитывать только малоимущие семьи. При этом в том жилье, которое находится в их собственности на данный момент, на каждого члена семьи должно приходиться не более 12 квадратных метров.

Измерения показали, что в квартире, которую Алие оставила мать, на неё с сыном приходится по 12,2 квадратных метра. Также женщину не могут признать малоимущей, потому что для этого нужно иметь доход не выше 7600 рублей, в то время как она получала пенсию ребёнка-инвалида размером 12 400 рублей, пособие по ребёнку 5500 рублей и алименты от бывшего мужа — около пяти-шести тысяч. Женщина с иронией называет себя "богачкой".

Суд, последовавший за этим, встал на сторону администрации. Дубинкина даже не получила соципотеку по причине того, что не работает. Навстречу пошли в Комитете жилищной политики, включив её в программу "Федеральное жильё для российской семьи". Квартиру обещали сдать в 2015–2016 годах, но дом до сих пор строится. Сейчас застройщик уже обанкротился.

По словам другой дольщицы, Натальи Смольниковой, строительство сдвинулось с мёртвой точки только после того, как дольщики организовали палаточный лагерь, где живут уже три недели. В 11 палатках проживают 19 человек, в том числе и дети.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о защите прав дольщиков.