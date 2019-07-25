Охранник "Пятёрочки" едва не задушил мужчину из-за куска сыра — видео

Избивать посетителя магазина он перестал лишь тогда, когда увидел, что его действия снимают на камеру.

В Йошкар-Оле охранник магазина "Пятёрочка" избил мужчину, которого заподозрил в краже сыра. Об этом со ссылкой на местную жительницу сообщает портал "PRO город".

— Сотрудник охраны сначала спустил его со ступенек, при этом держал за шиворот, а затем ударил лбом об металлическую скульптуру, расположенную рядом с магазином, — рассказала Анастасия Тактарова, ставшая свидетелем произошедшего.

Она отметила, что избивать посетителя охранник перестал лишь тогда, когда заметил, что его снимают на камеру.

Как уточняется, разбираться в случившемся будут полицейские.

Ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье охранник "Пятёрочки" не рассчитал силы и убил воришку.