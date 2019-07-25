Во Франции самолёт выкатился на автостраду при посадке и загорелся — видео

Лёгкий летательный аппарат принадлежал пилотажной группе Patrouille de France, пилот успел катапультироваться.

Реактивный самолёт Dassault / Dornier Alpha Jet французской пилотажной группы Patrouille de France потерпел аварию при посадке в аэропорту Перпиньяна на юге Франции. Как сообщает префектура департамента Восточные Пиренеи на своей официальной странице в "Твиттере", самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП).

— Alpha Jet Patrouille de France выкатился за пределы ВПП и остановился неподалёку от [автострады] D117. Пилот катапультировался и получил лёгкие ранения. Больше пострадавших нет, — отмечается в коротком заявлении властей.

Позднее представитель Вооружённых сил Франции Сириль Дививье сообщил газете Le Parisien, что внештатная ситуация возникла после того, как самолёт коснулся земли. Пилот пытался остановить машину, но вместо этого по неизвестной пока причине машину стало нести в сторону ограждений. Тогда лётчик и принял решение катапультироваться. Однако самолёт не остановился и после столкновения с забором и продолжил путь к автотрассе. Лишь столкнувшись с земляным валом между двух полос автодороги, самолёт наконец-то остановился, но при этом загорелся.

Пожарные оперативно потушили пламя. А пилота в это время госпитализировали, его жизнь вне опасности, уточнил представитель Вооружённых сил Франции.

Как сообщал Лайф, ранее в этот же день катастрофу потерпел самолёт военно-воздушных сил Азербайджана. Истребитель МиГ-29 рухнул в Каспийское море во время тренировочного полёта.