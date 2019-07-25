Медведев — об излишней отчётности учителей: "Монстра" нужно уничтожать

По словам премьера, школьным работникам поступает "куча обращений от разных "умников" самых".

Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что педагогов необходимо постепенно избавить от излишней отчётности. По словам главы кабмина, компетентные органы могут сами искать необходимую информацию.

— По отчётности здесь этого, так сказать, "монстра" нужно постепенно уничтожать, головы отрезать, а они постепенно вырастают, как у известного персонажа. Но, с другой стороны, я понимаю, почему это происходит, — заявил политик на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

По словам Медведева, учителям поступает "куча обращений от разных "умников" самых". Правоохранители и органы управления, которые так или иначе распространяют компетенцию на учебное заведение, требуют личного ответа. Премьер подчеркнул, что с таким положением дел нужно бороться.

Медведев отметил, что 90% запрашиваемой информации может находиться на сайтах школ.

— Пусть сами заходят и смотрят. А если уж что-то не обнаружили, тогда уже делают запрос, — сказал глава кабмина.

Как ранее писал Лайф, Медведев считает необходимым освободить учителей от "отчётного рабства". Согласно недавнему исследованию, большинству российских школьных педагогов стало труднее работать из-за роста отчётности.