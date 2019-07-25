Медведев — об излишней отчётности учителей: "Монстра" нужно уничтожать

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Фото © Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По словам премьера, школьным работникам поступает "куча обращений от разных "умников" самых".

Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что педагогов необходимо постепенно избавить от излишней отчётности. По словам главы кабмина, компетентные органы могут сами искать необходимую информацию.

По отчётности здесь этого, так сказать, "монстра" нужно постепенно уничтожать, головы отрезать, а они постепенно вырастают, как у известного персонажа. Но, с другой стороны, я понимаю, почему это происходит, — заявил политик на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

По словам Медведева, учителям поступает "куча обращений от разных "умников" самых". Правоохранители и органы управления, которые так или иначе распространяют компетенцию на учебное заведение, требуют личного ответа. Премьер подчеркнул, что с таким положением дел нужно бороться.

Медведев отметил, что 90% запрашиваемой информации может находиться на сайтах школ.

Пусть сами заходят и смотрят. А если уж что-то не обнаружили, тогда уже делают запрос, — сказал глава кабмина.

Как ранее писал Лайф, Медведев считает необходимым освободить учителей от "отчётного рабства". Согласно недавнему исследованию, большинству российских школьных педагогов стало труднее работать из-за роста отчётности.

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