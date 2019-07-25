Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Американский лидер поздравил Украину с успешным проведением парламентских выборов, а собеседник в ответ поблагодарил его за антироссийские санкции.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели очередной раунд телефонных переговоров. Об этом вечером в четверг информирует пресс-служба украинского лидера.

Как отмечают у Зеленского, американский лидер поздравил Украину "с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов", а лично Зеленского — с уверенной победой партии "Слуга народа", которую он возглавляет.

— Трамп убеждён, что обновлённая украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США, — сообщает пресс-служба президента Украины.

Из сообщения также следует, что Трамп "подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в Незалежной.

— Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию, — подчеркнули представители официального Киева.

В конце сообщения говорится о том, что у Зеленского запланирован визит в США, в ходе которого стороны намерены "предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия". Когда состоится такая поездка, неизвестно.

Напомним, что первый телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся 11 июля. Стороны обсудили возможность продолжения контактов в "нормандском формате". Беседа состоялась по инициативе Киева.