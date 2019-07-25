В польском посёлке объявили награду за рождение мальчика

Планируется провести исследование и выяснить, происходило ли подобное когда-либо прежде.

В польском посёлке Мейсце-Оджаньске объявили награду за рождение мальчика. Дело в том, что такого в поселении не случалось уже девять лет. Об этом сообщает The First News.

— Я решил наградить родителей, которые родят первого мальчика. Я не раскрою сейчас, что это будет, но обещаю, что оно того стоит, — заявил глава посёлка Раймунд Фришко.

Любопытно, что поселковая пожарная бригада состоит из 24 женщин и восьми мужчин.

— Я приехал сюда, женился на местной девушке, которая родила мне двух девочек. У соседа та же ситуация. Я хочу себе сына, но мне кажется это чем-то нереальным, — посетовал на судьбу глава бригады Томаш Голяш.

Также планируется провести исследование и понять, происходило ли когда-нибудь на этой территории что-либо подобное.