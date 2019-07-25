СБУ объяснила своё решение отпустить российских моряков

В ведомстве отказались от претензий к россиянам, заявив, что экипаж не нарушал нормы морского права и законы Украины.

Украинские спецслужбы объяснили свое решение отпустить задержанный экипаж российского танкера Neyma. Как сообщили в пресс-службе СБУ, по итогам проверки ведомство "не нашло оснований", чтобы лишать их свободы. Хотя еще днем украинская сторона утверждала, что именно этот танкер осенью 2018 года якобы блокировал их военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе.

— Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившихся на борту, не нарушал нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не было, — комментируют представители СБУ.

Отметим, что сейчас все 10 россиян находятся по пути домой. Они уже пересекли границу Молдавии, а оттуда попадут на территорию нашей страны самолетом.

К слову, само судно, по имеющейся информации, пока останется в Измаиле. Украинские спецслужбы уже провели обыски на его борту. Сообщалось, что танкер признали "вещественным доказательством", готовится ходатайство о его аресте.