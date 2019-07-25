Мать посаженного на цепь мальчика рассказала Лайфу о встрече с сыном

Отец попросил провести с мальчиком выходные и не вернул его. Тогда Тихону было три с половиной года.

Родная мать посаженного на цепь мальчика, которого истязал отец, рассказала Лайфу о встрече с сыном в социально-реабилитационном центре в Апшеронске.

— Мы с ним увиделись! Он был доволен, что я приехала. Сейчас всё хорошо, всё налаживается. Я планирую его забрать к себе. Узнала обо всём после звонка из детского отделения ЦРБ Белореченска. Сказали, что поступил ребёнок в тяжёлом состоянии. Когда приехала туда, то всё выяснилось. Что на цепи сидел, что морили голодом его, — сказала мать мальчика.

Женщина отметила, что не знает, страдал ли её бывший муж какими-либо психическими заболеваниями. Также она рассказала, как Тихон стал жить с отцом.

— Попросил выходные провести с Тихоном и не вернул его. Потом начались судебные тяжбы. Он скрывался, укрывался с ребёнком. Начал настраивать против меня. Тогда Тихону было три с половиной года. И все бездействовали: приставы, прокуратура, органы опеки. Хотела бы добиться того, чтобы эти люди тоже понесли наказание, — отметила мать.

Ранее Тихон помог маме выбрать имя для своего новорождённого брата.

Десятилетний Тихон пришёл с цепью на шее в продуктовый магазин, когда его отец и беременная мачеха отправились в перинатальный центр. Мальчик рассказал, что на цепь его периодически сажал папа, позднее утверждавший, что сын приковал себя сам. СКР возбудил против отца ребёнка уголовное дело, мужчину подозревают в незаконном лишении несовершеннолетнего свободы.