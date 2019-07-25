В Норвегии пожаловались на нашествие "русских лососей" и потребовали убить их

Распространение рыбы называют "вторжением" — ей пытаются противостоять местные жители и учёные.

Норвежские рыбаки и учёные жалуются на вторжение "русского лосося", которое угрожает местным рыбам, сообщает Dagbladet.

Как сказано в статье издания, в 1950-х годах Советский Союз переселил горбушу в реки Кольского полуострова в надежде на то, что рыба станет ресурсом.

— Вместо этого рыба семейства лососевых родом из Тихого океана стала чумой и напастью не только в России, но и во многих частях Северной Европы, — отмечается в материале.

Жители Северной Норвегии называют распространение "вторжением" и пытаются ему противостоять.

— Они наводнили здешние реки. Сегодня утром я поймал примерно 20 "русских лососей", — рассказал газете житель Киркенеса Эйстейн Хансен.

По словам исследователя Эвы Турстад, рыбы "могут просто-напросто вытеснить" местного лосося и стать проблемой.

— Убивайте их, — призывает эксперт.

Для борьбы с лососем была установлена ловушка — она помогает сократить популяцию горбуши и изучать рыбу.