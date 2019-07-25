Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам в депутаты

Московская городская избирательная комиссия подтвердила отказ в регистрации пятерым кандидатам в депутаты. Об итогах заседания рабочей группы рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

— Несмотря на то что мы восстанавливали (подписи), к сожалению, у всех пяти кандидатов не хватило достоверных подписей. Решения окружных комиссий оставлены в силе. У них есть возможность обжаловать наше решение либо в Московском городском суде, либо в ЦИК, — отметил глава комиссии.

Напомним, 24 июля рабочая группа комиссии по рассмотрению жалоб рекомендовала Мосгоризбиркому подтвердить решение об отказе Дмитрию Гудкову, Константину Янкаускасу, Ивану Жданову, Юлии Серебрянской и Константину Лисице.

Ранее Лайф сообщал, что Мосгоризбирком зарегистрировал 233 кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Ещё 57 людям в регистрации было отказано.