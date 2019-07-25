Палестина приостановила все договоры с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас приостановил все соглашения с Израилем. Об этом сообщает WAFA.
President Abbas declares an end to working on agreements with Israelhttps://t.co/HkjMbnL1nM pic.twitter.com/iF8VF61Jap— Wafa News Agency (@WAFA_PS) July 25, 2019
Такой шаг предпринят в ответ на снос властями Израиля домов в Вади-аль-Хумусе, палестинской общине в юго-восточной части Иерусалима.
Ранее сообщалось, что армия Израиля арестовала 19 палестинцев на Западном берегу Иордана.
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