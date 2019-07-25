Палестина приостановила все договоры с Израилем

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Фото © Twitter/Wafa News Agency

Президент Палестины Махмуд Аббас приостановил все соглашения с Израилем. Об этом сообщает WAFA.

Такой шаг предпринят в ответ на снос властями Израиля домов в Вади-аль-Хумусе, палестинской общине в юго-восточной части Иерусалима.

Ранее сообщалось, что армия Израиля арестовала 19 палестинцев на Западном берегу Иордана.

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