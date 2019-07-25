Алана Мамаева выставила на продажу "гелендваген" мужа, пока тот сидит в колонии

Жена полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева Алана сообщила о продаже машины мужа. О своём намерении она сообщила в "Инстаграме".
В сториз девушка опубликовала фотографию Mercedes AMG G63, добавив к картинке подпись "Продаётся".
Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно.
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