ООН призвала соблюдать международные права после задержания российского танкера

ООН призывает стороны соблюдать международные права и избегать эскалации конфликта в Чёрном море после задержания Украиной российского танкера. Об этом ТАСС заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

— Мы вновь призываем воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международные права, действуя исключительно в рамках устава ООН и международных норм, — заявил Хак.

По его словам, ООН не обладает "независимой информацией" относительно данного инцидента.

Напомним, днём 25 июля СБУ задержала российский танкер NEYMA. Спустя несколько часов стало известно, что экипаж судна возвращается домой. Само судно при этом остаётся в порту Измаил.