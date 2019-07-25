Мужчина и подросток погибли в результате ДТП с грузовиком в Рязанской области

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Фото © LIFE

В результате ДТП с участием автомобиля KIA Sportage и КамАЗа в Касимовском районе Рязанской области погибли два человека. В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места аварии.

<p>Фото © LIFE</p>

На кадрах видно, что оба автомобиля от удара вылетели в кювет, а у внедорожника существенно повреждена правая часть.

По предварительной информации, жертвами трагедии стали мужчина и 14-летняя девушка. Кроме того, пострадали четыре человека, среди которых водители обоих транспортных средств. Все они госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

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