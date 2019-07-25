Американская журналистка рассказала, чем её восхитил московский "Макдоналдс"

В целях проведения эксперимента девушка отправилась в первый ресторан сети, открывшийся в России.

Журналистка Business Insider Кэти Уоррен рассказала о посещении кафе "Макдоналдс" на улице Большой Бронной и сравнила его с ресторанами сети в США.

Она обратила внимание на отсутствие мусора и грязных столиков, похвалила меню, качество блюд и обрадовалась возможности сделать заказ на родном языке.

Уоррен призналась, что не ожидала увидеть в столичном заведении раздел меню "По-итальянски вкусно", и полагала, что увидит "блюда из типично русских ингредиентов" вроде бургера с икрой или мороженого с водкой.

Девушка добавила, что по возвращении решила заглянуть в кафе напротив своего офиса в Нью-Йорке и не нашла нескольких блюд с морепродуктами, которые видела в меню московского ресторана сети.

— Когда вернулась в Америку, я заглянула в ближайший "Макдоналдс", прямо через дорогу от моего нью-йоркского офиса, и увидела, что в меню нет ни роллов с рыбой, ни креветок, — отметила она.

Кроме того, американка подчеркнула, что заказ, сделанный в московском ресторане, не только обошёлся ей в три раза дешевле, чем в США, но и оказался вкуснее.

По её словам, на родине она редко обедает в "Макдоналдсе" из-за царящей в ресторанах суматохи и неважном качестве еды.

— В Москве сама еда, процесс заказа и атмосфера в заведении в целом намного лучше, — заявила Уоррен.